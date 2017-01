Il numero freddo di Emiliano

Mi chiamo Emiliano e risolvo problemi. Il governatore della Puglia ha sempre avuto una vocazione che tende all'onnipotenza, una sorta di sindrome da supereroe, così quando ha visto il generale inverno marciare verso Sud si è messo subito a disposizione del popolo congelato. Il supergovernatore Michele ha messo il suo numero di telefono su Facebook. «Se avete un problema io sono qui, chiamatemi». La politica come pronto intervento. «Ovviamente - scrive - non devo certo ripetervi che se non ci sono motivazioni valide dovete stare a casa senza rischiare inutilmente e senza ingombrare le strade, vero?». La morale è: state a casa, ma per tutto il resto c'è Emiliano.