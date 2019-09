"Il nuovo governo nomini un sottosegretario alle medicine complementari"

Gli occhi di tutta Italia sono puntati sul dibattito per la formazione del nuovo esecutivo. Tutti. Compresi quelli del mondo dell'omeopatia, che vorrebbero un ministro della Salute in grado di approcciarsi anche alle medicine complementari.

Il presidente di Omeoimprese, Giovanni Gorga, si è detto molto preoccupato a causa di alcune dichiarazioni di Matteo Renzi, che vorrebbe Roberto Burioni alla guida del Ministero: " Buroni è un ottimo medico e stimato ricercatore, ma non è una persona al di sopra delle parti perché non ha mai nascosto le sue posizioni integraliste e radicali verso la medicina complementare ". Invece, il mondo dell'omeopatia spera in un ministro che abbia " una visione politica, tollerante, in grado di gestire e analizzare le questioni di competenza del dicastero con sobrietà e nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti ".