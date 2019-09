"Il nuovo governo è pieno di camerieri di Bruxelles"

I sottosegretari nei Ministeri economici parte della bad company, il neoministro dell'Economia Roberto Gualtieri uno zerbino e una serie di esponenti del nuovo governo al servizio di Bruxelles.

A detta dell'onorevole leghista Claudio Borghi, intervistato dalla Verità, i sottosegretari saranno dei perfetti capri espiatori, nel caso in cui le cose si metteranno male nel nuovo governo: " A staccare la spina sarà Matteo Renzi che nel frattempo avrà preso tempo per riorganizzarsi. Ha sfruttato l' attaccamento alla sedia dei 5 stelle ". In più, ora che la Lega non fa più parte del nuovo esecutivo, l'Italia si è riavvicinata all'Europa, grazie a figure politiche molto apprezzate a Bruxelles. "Chiediamoci perché - è la frecciata di Borghi- L'Europa è una lotta di interessi. Le persone più apprezzate dall' establishment sono quelle che eseguono gli ordini senza lamentarsi. È sempre stato così, non è mica una novità" . Per questo, il ministro Gualtieri, ben integrato in ambito internazionale, è considerato " uno zerbino, uno dei più sdraiati ".

E sembra che ora, i dirigenti europei si siano ammorbiditi verso l'Italia: "Quando governava la Lega il deficit era un peccato mortale, continuavano a suonare il solito ritornello del fardello del debito. Ci chiamavano pazzi e irresponsabili. Oggi improvvisamente scopriamo che forse serve più deficit". Il motivo di tanta gentilezza? Forse le regole europee si applicano "solo ai nemici e si interpretano per gli amici. Quindi, in buona sostanza, il cambio di governo in Italia è il risultato di una grande manovra politica a livello europeo che aveva come unico scopo quello di far fuori i sovranisti".

E, a detta di Borghi, il tutto è stato fatto alle spalle di Matteo Salvini da Giusppe Conte, che "stava apparecchiando una finanziaria tesa a ridurre il deficit strutturale all' 1,6%. Noi chiedevamo molto di più, per rispettare le promesse. Conservando lo spirito di inizio legislatura, la battaglia l' avremmo vinta: ma Conte ha innestato la retromarcia, e si è arreso a Bruxelles".