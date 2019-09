Ocean Viking, De Falco esulta e attacca: "Salvini è solo fuffa"

Alla notizia dell'ennesimo sbarco a Lampedusa, esultano i fuoriusciti dal M5S. Il senatore Gregorio De Falco, su Twitter, colpisce subito il leader della Lega: " Finalmente una procedura quasi normale, senza le inutili, crudeli ed inefficaci isterie dell'ex ministro dell'Interno".

E infine: "Ocean Viking. Salvini è solo fuffa!", scrive il senatore che il giorno delle dimissioni di Giuseppe Conte, nel corso della discussione a Palazzo Madama, lo ha invitato calorosamente ad andare a casa. Ma a tirare un sospiro di sollievo è ancora Paola Nugnes, un'altra grillina fuoriscita che, sul suo profilo Facebook, dopo aver riportato la notizia, scrive: "La Viking è dunque la prima nave di soccorso alla quale l’Italia apre i suoi porti senza far ricorso al divieto di ingresso in acque territoriali previsto dal decreto sicurezza bis".

Più cauto Nicola Morra, presidente della Commissione nazionale antimafia ed esponente (fino a poco tempo fa) della corrente anti-salviniana. " Mentre noi prestiamo accoglienza alle navi delle ong, ci sono sbarchi in porti che avvengono su imbarcazioni private e soprattutto c'è una rotta di terra dai Balcani, che tutti dimenticano. Per cui il problema va indagato nella sua complessità ", ha ricordato Morra spienga che, secondo lui, è necessario riorganizzare "la politica europea dell'accoglienza perché questi riparti avvengono per i richiedenti asilo, che non sono migranti economici".