Ora i grillini scoprono la "vetrina" del Meeting

Roma - Dal 1980 ad oggi, il Meeting di Rimini è stato una delle immancabili liturgie del potere italiano e non solo. In 40 anni si sono susseguiti sulla passerella della kermesse organizzata da Comunione e Liberazione tutti gli esponenti del gotha politico, imprenditoriale, sindacale ed ecclesiastico. Da Giovanni Paolo II con il suo importante discorso programmatico del 1982, all'edizione del 1990 con protagonisti l'allora presidente della Polonia Lech Walesa e quello che all'epoca era il cardinale Joseph Ratzinger, diventato poi Papa Benedetto XVI. E poi i politici, di tutti gli schieramenti: Emilio Colombo, Giovanni Spadolini, Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, Arnaldo Forlani e, in tempi più recenti, Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Massimo D'Alema, Gianfranco Fini, Mario Monti, Enrico Letta.

Quella dell'anno scorso è stata la prima edizione all'epoca dell'autoproclamato «governo del cambiamento». Assente il Movimento Cinque Stelle, a fare da mattatore fu il sottosegretario e numero due di Matteo Salvini nella Lega Giancarlo Giorgetti. Il Richelieu leghista prenderà parte alla kermesse agostana, per parlare «anche di sport», che è la sua delega alla presidenza del Consiglio. Tra gli ospiti di quest'anno ci saranno: il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che aprirà i lavori, i ministri Giovanni Tria (Economia), Marco Bussetti (Istruzione) e Enzo Moavero Milanesi (Esteri). Per la prima volta ci sarà una esponente del M5s, il viceministro degli Esteri Emanuela Del Re. Invitati a parlare i presidenti di regione Attilio Fontana, della Lombardia, e quello della Campania Vincenzo De Luca, oltre al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro. Interverrà Marta Cartabia, vicepresidente della Corte Costituzionale, che alcuni rumors di maggio 2018 vedevano addirittura nel ruolo di premier di un governo tecnico «balneare» incaricato di redigere una nuova legge elettorale. Annunciata la presenza di Paolo Savona, presidente di Consob, del presidente dell'Istat in quota Lega Gian Carlo Blangiardo. Previsto un faccia a faccia tra il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan e il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Parteciperanno al meeting il vicepresidente del Csm David Ermini e Giovanni Canzio, ex presidente della Corte di Cassazione.

Alla presentazione del Meeting alla sede della Stampa Estera a Roma, oltre all'ex presidente Istat ed ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini (anche lui tra gli ospiti della manifestazione), è intervenuto in collegamento da Parigi, l'ex premier Enrico Letta, ora presidente dell'Istituto Jacques Delors.