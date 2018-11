Ora Lega e M5S litigano sull'Autonomia delle Regioni

Si apre un nuovo fronte di scontro tra la Lega e il M5S. Sull’Autonomia delle Regioni i pentastellati, alla faccia del tanto sbandierato rispetto del contratto di governo, stanno ponendo un grande freno.

Il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, la leghista Erika Stefani, nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri, ha richiamato all’ordine i colleghi pentastellati Luigi Di Maio, Giulia Grillo, Alfonso Bonafede e Sergio Costa, gli unici a non essersi espressi sul testo relativo all’autonomia da concedere alla Lombardia, al Veneto e all’Emilia Romagna. “Con le Regioni stiamo lavorando in piena sintonia e i contatti sono costanti: le richieste di autonomia sono forti e vanno oltre i confini politici, questo perché la richiesta di autonomia è la soluzione ai problemi perché attraverso l'autonomia si semplifica e si risponde meglio alle richieste dei territori. La richiesta, quindi, è legittima e la risposta da parte del governo è dovuta” , ha detto la Stefani. Secondo quanto scrive Fabio Rubini di Libero il problema sarebbe proprio questo: Lombardia e Veneto hanno legittimato la loro richiesta attraverso un referendum. Ed è questo a spaventare i Cinquestelle che hanno nel Sud il loro bacino di riferimento e sarebbe difficile spiegare agli elettori meridionali un aumento di finanziamento al Nord.

