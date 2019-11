"Ora Mes digeribile". Ma Salvini accusa Conte: "Ignorante o in malafede"

Giuseppe Conte non vuol sentir ragioni e rivendica la sua fima al Mes (Meccanismo europeo di stabilità), il fondo salva Stati europeo al centro del dibattito in questi giorni.

"Le criticità più indigeste all'Italia sono state superate e nella versione attuale ora è molto ben digeribile", ha detto il premier all'agenzia Adnkronos, " Già a giugno il Parlamento ha espresso l'esigenza che questa misura andasse di pari passo con altre misure, con l'Edis, l'eurobudget ". Poi ha spiegato che all'Eurosummit di giugno "ho detto che su questo punto il Parlamento mi vincola a procedere secondo la logica di pacchetto" e che l'Italia "si riserverà una valutazione complessiva e non sul singolo Mes, sulla riforma complessiva". "Procediamo serenamente, sono documenti pubblici, c'è chi si sveglia oggi, c'è chi dice che abbiamo firmato di notte, io dico di non prendere in giro gli italiani", sottolinea Conte, " Il precedente Parlamento ha espresso già una mozione sul tema del Mes: è una questione che anche il precedente esecutivo ha seguito. Ci sono state tante riunioni di maggioranza, ancora a giugno, la mozione che ne è derivata, non è stata di assoluta contrarietà al Mes, ma eravamo tutti consapevoli che era una misura che presentava alcune criticità ".

Ma, mentre fonti di governo parlano di "tante fake news" diffuse dalla Lega e chiedeono un confronto tv tra l'ex ministro dell'interno e il nuovo ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, Matteo Salvini torna ad accusare il governo. "Conte dice che il Mes ora è molto ben digeribile e che avremo più vantaggi di quanti ne abbiamo ricevuti", spiega il segretario della Lega ed ex vicepremier, da sempre critico nei confronti del premier e dell'accordo stesso, "Incompetente, ignorante o in malafede? Non capisco se il signor Conte ci è o ci fa, se non ha compreso cosa sta facendo o se ha deciso di tradire il popolo italiano. Comunque sia, democraticamente, lo fermeremo".