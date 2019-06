Ora pure Prodi fa il gufo: "Situazione al capolinea"

"Smettiamola di parlare di Salvini, la grande curva è la legge di Bilancio che è la sintesi di tutto, arriviamo a quella curva senza fiato e senza benzina nel motore". Pure Romano Prodi contro la politica economica del governo.

"La situazione economica è veramente al di là di ogni immaginazione perché il debito sale sempre di più, siamo in una situazione fuori controllo", ha detto l'ex premier alla Repubblica delle Idee, "Le decisioni prese fanno spendere sempre di più a cominciare dalla quota 100 delle pensioni. Tanta gente l'aspettava ma non hanno messo in conto il costo. Si aggiunge il problema della flat tax che è una cosa inimmaginabile. So benissimo anche io che i voti si guadagnano così ma poi per questo credo che siamo alla resa dei conti".

Per il Professore Matteo Salvini è alla fine della sua parabola ascendente: "Salvini tira dritto ma non tiene conto delle curve", dice, "Siamo di fronte a una curva e Salvini ha il problema di guidare il 'veicolo Italia' in questa curva. Ha tenuto una velocità eccessiva e credo sia finita la sua parabola ascendente, del tutto condivisa da gran parte degli italiani, perché avrà di fronte problemi gravissimi".

Sull'Unione Europea la ricetta suggerita da Prodi è chiara: "O fanno l'accordo con qualcuno, chinano la testa e chiedono scusa o non hanno niente", dice, "Poi essendo l'Italia un grande Paese qualcosina finiranno per avere. Certamente non sarà un posto di rilievo nella prossima Commissione europea".