Ora Toninelli cerca lo scontro "Noi faccia pulita, altri un po' così"

Se Matteo Salvini e Luigi Di Maio cercano di abbassare i toni, Danilo Toninelli non ci sta ad essere bollato come ministro "non all'altezza" e va allo scontro.

"Dicono che blocchiamo le opere per Genova e, così facendo, prendono le difese di chi le ha inferto un colpo durissimo", dice accusando "altri" di aver causato "danni incalcolabili causati da altri". E aggiunge: "Noi andiamo a Genova con la faccia pulita di chi, con onestà pensa al bene della città. Altri hanno una faccia un po' così".