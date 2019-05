Ora Verhofstadt sfida Salvini: "Voglio un faccia a faccia"

Non ci è mai andato giù leggero in questi mesi, figuriamoci ora. E così il leader dei liberali dell'Alde, Guy Verhofstadt, dopo aver dato del "burattino" al premier italiano Giuseppe Conte, ora rincara anche la dose contro Matteo Salvini. Secondo lui, infatti, il vicepremier starebbe complottando "per distruggere l'Unione europea" . " Caro Matteo Salvini, tu e i tuoi amici Strache, Le Pen, Orban e Farage state complottando, pagati da Putin, per distruggere l'Unione europea ", ha affermato l'ex premier belga in un video pubblicato su Twitter. Verhofstadt ha poi invitato il Capitano a un confronto diretto.

" Ho già avuto un dibattito con il primo ministro Conte, ma tutti sanno che lei è il vero leader del governo italiano e ora si presenta anche come leader dell'estrema destra in Europa ". E ha poi aggiunto: " La sfido a un faccia a faccia ".

Non è di certo la prima volta, comunque, che l'ex premier attacca Salvini. A giugno del 2018, infatti, sono volate dichiarazioni infuocate durante un dibattito al Parlamento Europeo. In questa occasione il capogruppo dell'Alde ha lanciato forti accuse contro il ministro dell'Interno italiano e i leader delle destre nazionaliste europee, definendoli "cheerleader di Putin".

