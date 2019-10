Ora Zingaretti insulta: "Salvini? Ubriacone del Papeete"

Le elezionali regionali di domenica in Umbria incombono e come ogni sabato pre-voto cala il silenzio elettorale. Preceduto, come da tradizione, dagli ultimi fuochi d'artificio dei contendenti. È stato un venerdì di fuoco per centrosinistra e centrodestra. Botte da orbi, come era lecito immaginare, tra il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Ma se il capo del Carroccio ha preferito ironizzare sulle piazze semivuote a supporto degli eventi politici promossi dalle forze di maggioranza del governo, il segretario dem è andato oltre, passando direttamente agli insulti.

È successo a Spoleto, sede del penultimo comizio del presidente della Regione Lazio prima del trasferimento, in serata, a Terni. Proprio a Spoleto, Zingaretti ha colpito duro, durissimo. Riservando a Salvini un'impressionante elenco di attacchi. Alcuni al limite della diffamazione. "D avanti avremo dei mesi molto difficile e dunque dobbiamo combattere" ma "siamo stanchi dei Matteo Salvini, che è forse il migliore a raccontare i problemi delle persone, ma il peggiore a risolverli. Perché li usano e li violentano per spaventare i cittadini ". Questa la prima parte dell'intervento del segretario dem, che poi ha invitato Salvini a " vergognarsi e smetterla di fare la morale agli altri, mentre non ha ancora spiegato che fine hanno fatto i 49 milioni di euro ", riferendosi all'arcinota questione della truffa della vecchia Lega sui rimborsi elettorali.

Quindi il solito richiamo alla contrapposizione tra "l'amore" della sinistra e "l'odio" di Salvini. " Questa è la terra delle marce della pace, non dell'odio. Ricordatelo a chi sta venendo in queste piazze. Siamo stanchi dei Matteo Salvini, bravissimi a raccontare i problemi ma i peggiori nel risolvere i problemi. Usano i problemi, li utilizzano contro la democrazia ". Dunque, fa intendere Zingaretti, la Lega e Salvini non sarebbero democratici.