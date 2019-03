Ordina due messe al prete, ma paga con 50 euro falsi

Ha ordinato due messe al parroco, perché le buone azioni sono tutto nella vita, così come dimostrarsi dei buoni cristiani. Don Umberto Pineschi, parroco della chiesa di Sant'Ignazio, di Pistoia, non ha avuto esitazioni di fronte a quell'uomo: «Siccome aveva una banconota da 50 euro, me ne ha chiesti 25 di resto». Figurati se ti viene un sospetto. Il problema però è che la banconota era falsa. Così si è rivolto ai carabinieri: «Volevo dimenticare la cosa anche se ho le immagini della videosorveglianza ma poi mi sono detto: e se ci prova con altri?». Stazione dei carabinieri dove però l'hanno fatto aspettare troppo per suoi gusti, così si è rivolto a un'altra trovando finalmente soddisfazione. Pare che al don abbiano ricordato il vecchio: «A pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca».