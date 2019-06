Orfini, schiaffo alla Gdf: "Avrei agito come lei..."

Il Pd in questa storia della Sea Watch si è schierato al fianco della capitana Carola Rackete. Gli esponenti dem a bordo della nave umanitraia hanno sostenuto la ragazza tedesca nel suo folle piano con cui ha violato ripetutamente le leggi italiane per portare in porto con la forza 40 migranti a Lampedusa. Graziano Delrio come lo stesso Matteo Orfini hanno rivendicato la loro presenza a bordo della nave per testimoniare il loro supporto alla capitana. Selfie, foto e tweet hanno accompagnato questo Grande Fratello a largo dell'isola siciliana. Poi quella manovra violenta nel porto di lampedusa che ha quasi provocato una collisione tra la nave umanitaria e la motovedetta. Il gesto forse più eclatante di questa vicenda non è servito a far dissociare lo stesso Pd dalla condotta irresponsabile della Rackete. Delrio ha subito assolto la ragazza dimenticando che i finanzieri hanno rischiato la vita nel curoe delal notte quando si sono visti quel bestioni da 600 tonnellate avvicinarsi in modo così prepotente.

Ma come se non bastasse a sostegno della Rackete arrivano anche le parole di Matteo Orfini per nulla critico con la tedesca che ha tentato di speronare i militari che presidiavano il molo di Lampedusa. In un'intervista a La Stampa, proprio Orfini ha sottolineato tutto il suo sostegno per la capitana che adesso si trova agli arresti domiciliari: " In quel momento ho pensato: sei fossi io al suo posto, agirei esattamente come lei.Veniva da giorni di prese in giro e noi stessi ci eravamo spesi e ottenuto impegni da parte del governo: se c’è un accordo, scendono in cinque minuti. Lo stato a bordo era diventato insopportabile, per un atteggiamento del governo che non saprei definire altrimenti: agghiacciante. A freddo ho ripensato a quel momento. E mi sono dato la stessa risposta ". Insomma giustifica in tutto e per tutto le mosse della Rackete. Scorda totalmente i finanzieri e non fa alcun accenno ai rischi che hanno corso in quell'incidente sfiorato nel porto di Lampedusa. Orfini si allinea a quella sinistra che ha difeso una donna che ha violato le leggi del nostro Stato. Anche lui sulla lista degli "anti-italiani".