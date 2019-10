"Orgoglioso di Conte...". E al "Costanzo Show" il pubblico rumoreggia

Luigi Di Maio si racconta al Maurizio Costanzo Show. Il ministro degli Esteri non sta certo attraversando un momento facile. Il risultato del voto in Umbria non ha certo risollevato le sorti del governo e la base M5s è in rivolta per il patto (finora scellerato) tra i 5 Stelle e i dem. E così Di Maio davanti al pubblico di Costanzo ha parlato di questi mesi in cui ha dovuto fare i conti con la rottura con Salvini e con il patto giallorosso. Ma nel corso dell'intervista, il capo politico del Movimento ha anche parlato della poltrona da premier. Un ruolo a cui lo stesso Di Maio è andato vicino per due volte: la prima quando stava per formare il governo con l'appoggio del centrodestra e la seconda quando gli è stata offerta la poltrona di palazzo Chigi da Salvini: " Io premier? Non dipende solo dalla mia volontà. Il tema non è il ruolo, l’ambizione non è arrivare a coprire una carica ma il poter cambiare le cose. Ho rinunciato la prima volta perchè mi si chiedeva di fare un’alleanza con il centrodestra con dentro Berlusconi, il 20 agosto poi me l’ha proposto Salvini, ma se uno neanche ti chiama non sai se puoi fidarti ".

Poi ha sottolineato il ruolo di Conte: "Con quel passo indietro abbiamo dato un presidente del Consiglio all’Italia, Giuseppe Conte, di cui sono molto orgoglioso". Ma a questo punto dal pubblico è arrivato qualche "rumore" di protesta. In pochi hanno condiviso l'analisi del ministro degli Esteri. E così lo stesso Costanzo è dovuto intervenire per "redarguire" il pubblico. Di Maio ha provato a chiudere la faccenda così: "Ognuno ha le proprie opinioni...". Ma la sensazione è che la popolarità del governo è sempre più in caduta libera...