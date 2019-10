Orlando: "Siamo a un bivio, il voto diventa tema inevitabile"

"Non è una minaccia ma siamo davanti a un bivio che non possiamo ignorare". Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, intervistato dall'HuffPost, evoca il ritorno alle urne dopo la sconfitta elettorale in Umbria e, soprattutto dopo le fibrillazioni nate con le discussioni sulla finanziaria.

"Questa esperienza, nata per necessità e in modo rocambolesco, non può avere come missione quella di ritardare che arrivi al governo la destra di Salvini, guadagnando mesi di vita" , spiega l'ex Guardiasigilli Orlando convinto che " tirando a campare il populismo non si argina, ma si amplifica". La debaclè in Umbria brucia, anche se era messa in conto ormai da tempo, considerato che Perugia e Terni erano già in mano a quel centrodestra che alle ultime Politiche aveva vinto tutti i collegi elettorali, ma a pesare ora sono le dichiarazioni di Luigi Di Maio, contrario a riproporre un'alleanza col Pd per le prossime Regionali. "Non si può stare in una esperienza di governo con un piede solo e tanto più dopo il fallimento di questa formula con Salvini" , sottolinea Orlando che aggiunge: " Né si può ipotizzare un governo cui si dà la funzione di arginare la destra fondandolo su una somma di desistenze" .