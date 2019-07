Ossessione giustizialista: tutto il Borrelli-pensiero

ANNOIATO «Indignato io? Nemmeno per sogno. Al massimo sono solo leggermente annoiato» (La Stampa, 7.3.2002, dopo l'annuncio della querela del ministro Scajola).

BERIA «Non è certo una manifestazione di buon gusto quella di paragonarmi a Beria» (La Repubblica, 12.11.06, replicando a Berlusconi).

BERLUSCONI «Se Berlusconi vuole cenare con 25 ragazze lo faccia. Quello che è intollerabile è che dovendosi difendere dalle accuse, i suoi colonnelli stiano studiando riforme di carattere processuale e sostanziale con il solo scopo di sottrarlo al giudizio del tribunale (La Repubblica, 11.2.11).

BURATTINO «Voi veramente pensate che Francesco Saverio Borrelli sia un burattino governato da una centrale di partito? Se così fosse dovrei tirarmi un colpo di rivoltella, perché vuol dire che sono vissuto 72 anni inutilmente» (Ansa, 18.1.02).

CAPO «All'interno della mia procura fino a prova contraria il capo sono io» (Ansa, 10.12.98, litigando con D'Ambrosio sull'amnistia).

CONFIDENTI «Coloro che non vogliono esporsi personalmente possono recarsi presso i carabinieri e presentarsi come confidenti» (Gr1, 7.5.93).

CRAXI «Sarebbe sconveniente e offensivo intitolare una strada di Milano a un cittadino che si sottrasse alla giustizia del proprio Paese» (La Stampa, 19.1.10).

FIAMMEGGIANTE «La stagione fiammeggiante è durata poco» (La Repubblica, 18.8.04).

GALERA «Non ho mai provato piacere a mandare qualcuno in galera» (La Stampa, 6.1.99).

GENOVA «La blindatura è davvero eccessiva e direi sospetta di anticostituzionalità, roba da stato d'assedio» (Giornale, 19.1.01, alla vigilia del G8).

INARRESTABILE «L'inchiesta è inarrestabile» (Ansa, 5.7.92).

INUTILITÀ «Il lavoro di Tangentopoli è caduto nell'inutilità con il passare degli anni» (Affaritaliani, 6.5.10).

MAFIA «A Milano si era creata una sorta di clima mafioso» (Studio Aperto, 5.5.92).

MALINCONIA «Provo una profonda malinconia nel vedere come l'opinione pubblica possa cambiare da osannante a lapidante» (Tg4, 10.5.93).

OTTENEBRAMENTO «Temo che con il regime berlusconiano ci sia stato un ottenebramento della sensibilità media dei cittadini», (La Repubblica, 11.2.11).

PERPLESSITÀ «C'erano perplessità sugli elementi di prova che avevamo raccolto. Chiedemmo l'archiviazione per non pregiudicare altre indagini che avremmo potuto aprire in seguito» (Ansa, 17.2.02, sulle indagini sul Pci-Pds).

PIAVE «Resistere, resistere, resistere come su una irrinunciabile linea del Piave» (Ansa, 12.1.02).

SALE «Il problema non è di uscire da Tangentopoli, ma di penetrarvi fino al cuore per espugnarla, raderla al suolo, cospargervi il sale» (Ansa, 24.3.95).

SESSANTOTTO «Intrinsecamente non mi sento comunista. Non lo sono mai stato nemmeno negli anni della contestazione: ero troppo vecchio per partecipare al '68» (Sciuscià, 18.1.02).

SMENTISCO «Smentisco categoricamente di essermi rivolto a personaggi politici di rilievo locale ovvero nazionale per ottenere appoggio in seno al Csm» (Ansa, 25.4.98).

TARDA «Il ministro Biondi in un'ora pericolosamente tarda del pomeriggio, si è concesso una battuta di troppo» (Corriere, 5.8.94).

TORTURA «Tutti gli Stati civili hanno soppresso la tortura, quindi la custodia cautelare non può e non deve essere utilizzata come strumento di pressione per ottenere determinate confessioni» (Rai, 9.7.93).

TRITACARNE «Cosa dovrei dire? Che non sono un tritacarne? Non lo sono. Che non c'è mai stato un uso politico della giustizia? Mai» (La Stampa, 25.1.04).

VENTO «Sfido chiunque a dimostrare che in mezzo secolo di magistratura io abbia mai seguito il vento favorevole o mi sia fermato per il vento contrario» (La Repubblica, 5.10.05).

VOCAZIONE «Non ho la vocazione politica» (Ansa, 15.1.01).