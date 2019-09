Padova, insulti e sputi in strada al consigliere della Lega

"Fascisti, vergogna, siete la vergogna di questo Paese" . Prima gli insulti e poi gli sputi. Succede a Padova, questa domenica, nella centralissima Piazza della Frutta, dove una donna si è scagliata contro un banchetto della Lega.

I militanti del Carroccio erano impegnati in una raccolta di firme a sostegno di Matteo Salvini, quando sono finiti nel mirino dell'infuriata passante,

Il gazebo leghista viene preso di mira da una signora, che dice di vivere all'estero e riprende il suo blitz urlato con il cellulare: "Questi sono i fascisti italiani, vergogna, vergogna, vergogna, fascisti e antisemiti. Stanno distruggendo questo Paese" .

Sotto attacco, un'attivista della Lega controbatte: "Queste sono ingiurie gratuite, ti denunciamo" .

L'invettiva della passante va avanti per qualche minuto, prendendosela con la consigliera della lista Bitonci Vanda Pellizzari è l'ex presidente del consiglio comunale Federica Pietrogrande. Dunque, arrivo lo sputo: la donna si avvicina a Fabrizio Boron, consigliere regionale del Carroccio, e gli sputa addosso, per poi girarsi e andarsene via. Lo stesso Boron ha pubblicato sul proprio profilo Facebook quanto accaduto in piazza.