Palermo rivuole Orlando: verso vittoria al 1° turno

Palermo torna al voto (guarda tutti i risultati) e sembra voler riconfermare Leoluca Orlando, che - se eletto - raggiungerebbe così il suo quinto mandato.

Il candidato del centrosinistra è stato infatti al governo della città dal 1993 al 2000 e poi è stato rieletto nel 2012. Nella sua campagna elettorale ha puntato tutto sui risultati ottenuti e sul fatto di non avere un partito alle spalle, pur essendo di fatto appoggiato dal Pd (all'opposizione negli ultimi 5 anni). Per gli exit poll dovrebbe raggiungere tra il 39 e il 43% dei voti.

Al ballottaggio dovrebbe andare anche Fabrizio Ferrandelli (tra il 26 e il 30%), ex candidato del centrosinistra nel 2012, e ora leader del movimento "I Coraggiosi". È sostenuto anche da Forza Italia, Udc e "Cantiere Popolare" creata da Saverio Romano. Ferrandelli è stato coinvolto in un'inchiesta per voto di scambio e ha avuto il sostegno pubblico dell'ex presidente della regione Salvatore Cuffaro, due circostanze lo hanno reso obiettivo di polemiche.

Resta fuori anche a Palermo, qundi Ugo Forello (tra il 18-22%), candidato del Movimento 5 Stelle. I pentastellati sono i principali avversari del sindaco uscente, ma negli ultimi mesi sono apparsi indeboliti dopo lo scandalo delle firme false per le amministrative del 2012 e la successiva indagine della Procura. Su Forello sono piovute accuse per un audio di una conversazione del luglio 2016 relativo alla gestione dell'Associazione Addio Pizzo.

Per l'elezione del sindaco l'affluenza definitiva alle 19 nella città di Palermo si attesta al 37,55 per cento. Alle 12, secondo i dati del Viminale, era al 15,16 per cento. Ultima rilevazione sarà alle 23 con la chiusura delle urne.