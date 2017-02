Il Papa parla agli imprenditori e si scaglia contro l'evasione

Sono parole forti, che condannano senza mezzi termini l'evasione fiscale, quelle pronunciate quest'oggi da Papa Francesco, durante l'udienza con gli imprenditori dell’economia di comunione, promossa dal movimento laico dei Focolari.

" Oggi abbiamo inventato modi per curare, sfamare, istruire i poveri, e alcuni dei semi della Bibbia sono fioriti in istituzioni più efficaci di quelle antiche ", dice il Papa alla platea che lo ha ascolta.

Poi aggiunge: " La ragione delle tasse sta anche in questa solidarietà, che viene negata dall’evasione ed elusione fiscale, che, prima di essere atti illegali sono atti che negano la legge basilare della vita: il reciproco soccorso umano ".