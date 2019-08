Paragone: "Salvini ha sbagliato ma M5S non può buttarsi a sinistra"

"Io sono per il voto subito come prima soluzione, in subordine meglio continuare quest' esperienza di un anno e mezzo tutto sommato positiva con la Lega" . Il senatore Gianluigi Paragone, intervistato da Libero, ribadisce la sua posizione: mai col Pd.

Meglio una forza antisistema come la Lega che ha votato e difeso il decreto Dignità e il reddito di cittadinanza piuttosto che un partito neoliberista come il Pd. "Non ci si può mettere con una sinistra che da anni -non solo con Renzi, ma anche con Prodi, e con Blair, e con Clinton- ha aperto le porte al neoliberismo", ha aggiunto Paragone ricordando che tre anni fa portò in scena il suo spettacolo teatrale, Gangbank "proprio contro la sinistra neoliberista" . Dopo aver annunciato che, conclusa l'esperienza da senatore, tornerà a fare il giornalista, insiste: "Non posso pensare ad un lavoro di medio e lungo termine sul riassetto bancario chiedendo il voto delle Boschi, dai. E non posso operare con un partito, il Pd, che inserisce il nome della Boschi nella commissione inchiesta sulle banche". Certo è che il discorso cambierebbe se, per assurdo, all'Economia andasse uno come Stefano Fassina e se il nuovo governo partisse dai 10 punti di Luigi Di Maio che " mettono in sicurezza l'economia reale". A Salvini, Paragone imputa l'errore di aver innescato la crisi compiendo così "un'azione predatoria contro governo e Movimento" e, ora, non bastano le scuse e una stretta di mano. Ciò non toglie che il M5S, che " rimane un' espressione del popolo contro le élite, contro il sistema finanziario che taglia fuori famiglie, piccole imprese, economia reale", abbia maggiori affinità con una forza antisistema come la Lega.