Parisi presenta la squadra: Sacconi e Albertini nel pool

Milano - Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia, annuncia la sua squadra: «Il nostro progetto politico va avanti - dice in una nota -. Per rafforzare la nostra identità di forza liberale e popolare e per prepararci alle sfide elettorali che ci attendono è stata costituita la segreteria politica del movimento». Un pool di persone che «ha lavorato in questi mesi con impegno, tutte persone competenti, pronte a dar forza alla nostra presenza nella politica italiana». Tra loro tanti nomi noti tra cui spicca quello di Maurizio Sacconi, ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nel IV governo Berlusconi (2008-2011); quello di Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano (1997-2006) e quello della fidatissima Raffaella Della Bianca, ex vicepresidente del consiglio comunale di Genova. Nella squadra anche Guglielmo Vaccaro (ex Margherita ed ex Pd), Giovanni Monchiero (ex Scelta civica), Dino Secco (ex Fi della prima ora), Domenico Menorello (ex coordinatore azzurro di Padova), la portavoce di Parisi Cinzia Messori, Donato Robilotta, Mauro Piazza, l'ex presidente della provincia di Brescia Alberto Cavalli, il figlio del noto sondaggista Giacomo Lev Mannheimer, Matteo Mungari, Francesco Valli e Giuseppe Lanzillotta.