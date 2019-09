Il Pd avalla la riforma 5s: resta stop a prescrizione

Solo un paio di settimane fa per Andrea Orlando era impensabile prendere "per buono un testo che è stato costruito da due forze politiche che non ci coinvolsero minimamente, e di cui una era la Lega". Eppure oggi il vicesegreario Pd ed ex Guardasigilli ha avallato praticamente senza toccarla la riforma della Giustizia dei grillini.

L'intesa è arrivata dopo vertice con il nuovo ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e con il premier Giuseppe Conte. Resta quindi lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio (sarà in vigore dal gennaio 2020) e le norme che porteranno al dimezzamento dei tempi dei processi (con una durata massima di 4 anni per quelli penali, che diventa media per i procedimenti civili).

Cambiano anche le regole per il Consiglio superiore della magistratura, con un nuovo regime di "incompatibilità" per spezzare i legami tra politica e toghe e mettere fine alle degenerazioni correntizie che hanno portato allo scandalo che ha coinvolto Palamara. L'unica "divergenza", invece, è quella sull'ipotesi di riformare il sistema elettorale per il Csm introducendo un 'sorteggio', sia pur limitato a una fase, per i togati che siederanno in Consiglio.

Non si parla - almeno per ora - di intercettazioni. Una riforma era stata varata proprio da Orlando, ma Bonafede, appena insediatosi a via Arenula, l'aveva bloccata bollandola come "legge bavaglio".