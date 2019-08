Il Pd dice sì all'inciucio: mandato a Zingaretti

Standing ovation per Nicola Zingaretti. Si è conclusa così la Direzione del partito che, dopo l'intervento del segretario dem, ha approvato la sua relazione. In questo modo il Partito Democratico ha dato mandato a Zingaretti per dare al Capo dello Stato la disponibilità a verificare, con il presidente incaricato, se ci sono possibilità di far nascere un nuovo governo.

Uno solo il voto contrario, quello di Matteo Richetti. " Resto ma non mi ritrovo più in questo partito ", ha commentato il senatore Richetti. " Sono stufo di un mandato in bianco - ha aggiunto - che toglie dignità al partito e alle istituzioni. Sono un dirigente e membro della direzione. Dico quello che penso e faccio ciò che è giusto per il partito ".

Ma l'unico voto contro non ha smorzato l'entusiasmo del Pd. " Una straordinaria prova di unità ", ha dichiarato l'ex premier e presidente Pd, Paolo Gentiloni, uscendo dalla Direzione dem che si è svolta alla Camera. Molto soddisfatto Nicola Zigaretti. " C'è stata la standing ovation e c'erano tutti i gruppi parlamentari ", ha commentato subito il segretario facendo un bilancio della Direzione.