Pd e M5S uniti anche nel nome dell'omeopatia

Pd e M5S sempre più vicini. Ad unire le due forze di governo non è più soltanto l'astio nei confronti di Matteo Salvini o il candidato comune per le Regionali in Umbria. No, ora ci si mette anche l'omeopatia.

Per il prossimo 28 ottobre, infatti, la senatrice pentastellata Virginia La Mura ha orgnizzato un convegno sull'"omeopatia quale prospettiva di crescita per il Sistema sanitario nazionale: il punto di vista medico e politico" presso la sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro in piazza Capranica. A chiudere i lavori, evidenzia Il Foglio, dovrebbe essere il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che, però, proprio al quotidiano diretto da Claudio Cerasa rilascia la sua smentita: "Non ho mai aderito al convegno sull' omeopatia che sta organizzando la senatrice Virginia La Mura".