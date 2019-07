Il Pd e gli "squadristi" che hanno "sigillato" un circolo dem

Alla voce "squadrista", l'enciclopedia Treccani scrive: "Chi faceva parte delle squadre d’azione fasciste: antidemocratico e violento". Il termine squadrista è stato usato dal senatore Pd Davide Faraone per denunciare l'azione compiuta da ignoti ai danni di un circolo dem di Palermo. "Stanotte una banda di squadristi ha sigillato la saracinesca del circolo Pd della V Circ. di Palermo", ha scritto su Twitter il parlamentare siciliano. Senza vedere la foto, pubblicata a corredo del post, ci si immagina uno scenario di guerra o quantomeno una saracinesca non più utilizzabile e il locale non più accessibile. D'altronde, se il tutto è avvenuto a opera di "squadristi"...

E invece, un po' a sorpresa, l'immagine del circolo scattata dall'esterno mostra due pezzi di nastro segnaletico - quello classico di colore bianco e rosso - attaccato al muro con lo scotch. Un gesto dimostrativo poco elegante, ma di sicuro non violento.

Stanotte una banda di squadristi ha sigillato la saracinesca del circolo Pd della V Circ. di Palermo. Siamo accusati di aver promosso l'attività criminale delle Ong. Questa è una delle tante minacce ricevute da quando siamo saliti sulla #SeaWatch3 Non ci fate paura! pic.twitter.com/EqemfvCDUf — Davide Faraone (@davidefaraone) 3 luglio 2019

Tuttavia Faraone grida allo scandalo, collegando il "sigillo" al circolo "Rosaria Priolo" all'impegno del Pd sul caso della nave Sea Watch 3. " Siamo accusati di aver promosso l'attività criminale delle Ong. Questa è una delle tante minacce ricevute da quando siamo saliti sulla #SeaWatch3 Non ci fate paura! ", scrive ancora il senatore Pd, tra gli onorevoli della sinistra saliti la settimana scorsa sulla nave ong per controllare lo stato di salute dei migranti a bordo ed esprimere solidarietà alla capitana tedesca Carola Rackete.

Al netto dell'intimidazione alla sezione dem, la sensazione è che la vicenda sia stata un po' ingigantita. A rendersene conto anche alcuni utenti che hanno commentato il post di Faraone con sfottò e insulti. " Sigillato con due strisce di nastro bicolore da lavori stradali? Ma non capisce quanto si rende ridicolo??? Questi 'squadristi' dovrebbero prendere lezioni dai veri fascisti di sinistra che attuano attentati incendiari o perlomeno spaccano vetrine, imbrattano, ecc. ", scrive Isabella. " Hanno applicato le strisce con lo scotch. Fortuna che l'aria è ferma, altrimenti le portava via. Potete fare le vittime. Gne Gne Gne ", ironizza Giandomenico mentre un sostenitore della Lega è serissimo: " Non vi hanno mica messo una bomba sulla porta come è costume dei tuoi compagni delinquenti. Non continuare a fare figure di m...: noi lo sappiamo di prima mano chi sono i veri delinquenti. E lo sa anche la maggioranza degli Italiani ". Di cui non fanno parte i vari iscritti al Pd che hanno solidarizzato con Faraone. Tra loro anche Gennaro Migliore: "Sono con te: infami, canaglie e fascisti non passeranno". Ma come: infami, canaglie e fascisti per due pezzi di nastro?