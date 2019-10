Il Pd perde altri pezzi: l'ex ministro Lanzetta va a Italia Viva

Il Pd continua a pedere pezzi. A lasciare i dem per aderire a Italia Viva ora è Maria Carmela Lanzetta, ex ministro per gli Affari regionali nel governo di Matteo Renzi. Ad annunciarlo è l'interessata in una lettera nella quale spiega i motivi del suo passaggio al nuovo partito dell'ex premier.

" Ringrazio il Pd - ha scritto l'ex sindaco di Monasterace (RC) - per le occasioni amministrative e politiche che ho potuto intraprendere in prima persona. Ho vissuto tutti gli impegni politico-sociali con grande disponibilità, grata ancora per aver conosciuto da vicino tanti cittadini, le tante problematiche e le grandi potenzialità della nostra Calabria ".

" Ho scelto di aderire a Italia Viva - ha continuato Lanzetta -, convinta che possa costituire la base di partenza per vivere la politica quotidiana con grande slancio e partecipazione. Soprattutto affrontare con decisione le questioni che condizionano la vita dei cittadini: la 'ndrangheta, le gravissime carenze della sanità e, in prima istanza, la grande dispersione scolastica del 20% che colpisce la scuola calabrese. Ricominceremo dalla Leopolda 2019 e dai Comitati che verranno. Ringrazio di cuore Graziano Delrio per l'aiuto e i suoi preziosi consigli e per la sua virtù umana e sociale. Ringrazio ancora una volta Matteo Renzi, Maria Elena Boschi Stefania Covello ed Ettore Rosato, che mi hanno dato ancora fiducia per il nuovo impegno politico con Italia Viva ".

Quello di Maria Carmela Lanzetta è solo l'ultimo nome dem che approda a Italia Viva. Negli ultimi giorni, a lasciare il Pd di uno Zingaretti sempre più in difficoltà erano stati il ministro Teresa Bellanova, Lucia Annibali, Ettore Rosato, Ivan Scalfarotto. E questo è solo per citarne alcuni. Intanto i banchi del Pd si svuotano.