Pd, Renzi silura nomi "eccellenti". E Calenda: "Ci facciamo male"

"Farsi del male da soli è incomprensibile" . Il ministro allo Sviluppo economico, Carlo Calenda, non resta zitto. E, a poche ore dall'infuocata direzione piddì, attacca a testa bassa Matteo Renzi. A molti nel Pd non è infatti piaciuto il blitz del segretario per imporre i suoi fedelissimi nelle liste dem. Salvo sorprese sono rimasti fuori nomi "eccellenti", come il ministro Claudio De Vincenti, il senatore Luigi Manconi, nonostante il lungo elenco di firme a sostegno della riconferma, e il deputato Ermete Realacci. "Qual è il senso di non candidare gente seria e preparata, protagonista di tante battaglie importanti - ha tuonato Calenda - spero che nelle prossime ore ci sia un ravvedimento operoso" .

Il clima al Nazareno è pessimo. I rapporti con la minoranza dem, che questa notte non ha votato in direzione il via libera alle liste, sono sempre più tesi. Il Guardasigilli Andrea Orlando, si è ritrovato candidato in Emilia Romagna a "sua insaputa". "Ho appreso dove ero candidato solo ieri sera alla presentazione delle proposte - ha messo in chiaro il ministro alla Giustizia - quindi nulla di concordato" . È la ragione per cui avevano chiesto a Renzi una sospensione di un'ora per valutare proposte che non conoscevamo. Richiesta che i vertici piddì ha rispedito al mittente. "Adesso non credo che sia il momento per fare polemiche - ha continuato Orlando - ognuno deve fare le scelte che ritiene più giuste, ma complessivamente dobbiamo cominciare a fare campagna elettorale" .