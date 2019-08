Il Pd: "Si voti prima la mozione di sfiducia a Salvini"

Il Pd chiederà di in conferenza di capigruppo al Senato di calendarizzare la propria mozione di sfiducia nei confronti di Matteo Salvini e, solo dopo, quella che la Lega ha presentato oggi per sfiduciare il premier Giuseppe Conte.

Almeno sembrerebbe questa, secondo alcune fonti parlamentari dell'Agi, l'intenzione di Andrea Marcucci, il capogruppo dei democratici a Palazzo Madama. Il Pd si fa forte del fatto che il Pd aveva già depositato la mozione di sfiducia contro Salvini sia alla Camera sia al Senato. " La parlamentarizzazione di una crisi avviene naturalmente sulla base di dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che possono, volendo, anche essere seguite da un voto a conclusione del dibattito", spiega deputato dem Stefano Ceccanti.