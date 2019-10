Il Pd vuole il maggioritario a doppio turno per bloccare Renzi

Il Pd ora prepara il "trappolone" per Matteo Renzi. Dopo l'approvazione del taglio dei parlamentari, è necessaria una nuova legge elettorale ma, contrariamente a quanto dichiarato finora, potrebbe non essere in senso proporzionale.

I democratici, infatti, sono sempre stati favorevoli a un maggioritario con doppio turno e, in vista di una futura alleanza organica, stanno cercando di convincere il Movimento Cinque Stelle a rinunciare al proporzionale. Il Pd, infatti, teme sempre che Matteo Renzi possa far cadere il governo in qualsiasi momento. Considerato che difficilmente i deputati contrari alla riforma del taglio dei parlamentari riusciranno a trovare le firme per promuovere un referendum abrogativo, il taglio dei parlamentari entrerà in vigore da gennaio. Ecco perché, come spiega un capogruppo a La Stampa, "se succede qualcosa, dobbiamo avere una legge che corregge la distorsioni di questa riforma, evitando il Rosatellum che darebbe un vantaggio a Salvini" . Da qui nasce la prioposta di un maggioritario a doppio turno su base nazionale, non di collegio, che permetta di presentarsi inizialmente divisi e di poter convergere successivamente su un unico candidato. Appuntamento decisivo per dare il via a una simile operazione è senza dubbio il voto in Umbria del 27 ottobre prossimo. Quello sarà un test " per capire se i nostri elettorati possono fondersi" , spiega un dirigente dem al quotidiano di Torino. La maggioranza che appoggia il Conte-bis però comprende non solo Italia Viva che da un sistema maggioritario a doppio turno ne uscirebbe indebolita, ma anche LeU, da sempre sostenitrice di un proporzionale con soglia di sbarramento al 3% (e non al 5%).

Tra le riforme in cantiere, oltre alla legge elettorale, ci sono la riforma sull’Autonomia differenziata, la sfiducia costruttiva, l'uniformità dell'elettorato attivo e passivo (18 e 25 anni per entrambe le Camere). Inoltre, dopo il voto di ieri, la maggioranza intende ridurre il numero di delegati regionali per l’elezione del capo dello Stato e cambiare la base territoriale di elezione del Senato (da regionale a circoscrizionale come avviene per la Camera). In tutto questo lavorìo dovrebbe essere rimandata la riforma del referendum propositivo, tanto cara ai pentastellati ma da sempre osteggiata dal Pd.