Pd, Zingaretti non correrà: Gentiloni in pole come capo di coalizione

" Potrei non essere io il candidato premier di centrosinistra ". Nicola Zingaretti non avrebbe intenzione di correre come presidente del Consiglio alle future elezioni. Sarebbe, invece, orientato a svolgere il ruolo di regista della coalizione.

Ma con l'accelerazione della crisi di governo e il ritorno alle urne che sembra sempre più vicino, ora anche la coalizione di centrosinistra dovrà scegliere il nome del leader. E il nome più gettonato tra le fila del Pd sembra essere quello di Paolo Gentiloni, l'ex premier, da subito al fianco di Zingaretti. Ma Gentiloni non è l'unico nome che circola tra i dem. Tra gli altri possibili candidati, infatti, c'è anche Giuseppe Sala, il sindaco di Milano, politico di professione e figura nuova in ambito nazionale, che aveva già espresso la sua volontà di impegnarsi per l'Italia, come ricorda Repubblica. Affianco a quello di Sala, spunta anche il nome di Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo economico ed eurodeputato, che per le Europee aveva raccolto diversi consensi ed è il politico più attivo negli scontri social con Matteo Salvini.