Perugia al centrodestra, riconfermato il forzista Romizi

Il forzista Andrea Romizi fa il bis a Perugia. Cinque anni fa la sua vittoria fu salutata come una sorpresa, mentre oggi la riconferma del sindaco di centrodestra è sicuramente figlia non solo dell'ottimo risultato della coalizione Lega alle Europee ma anche delle vicende giudiziarie che interessano la governatrice dimissionaria, la democrat Catiuscia Marini.

Secondo la terza proiezione Opinio Italia per la Rai, che si basa su un campione del 42% dei voti, il primo cittadino azzurro, sostenuto anche dalla Lega, da Fratelli d'Italia e da cinque liste civiche, otterrebbe il 57%, mentre Giuliano Giubilei, vicedirettore del Tg3 candidato col centrosinistra, si ferma al 28,8% dei voti. In terza posizione troviamo la grillina Francesca Tizi del M5s ha il 6,6%. Stando ai dati reali, con 134 seggi scrutinati su 159, il sindaco uscente è nettamente in testa col 60% dei voti, mentre il vicedirettore del Tg3 candidato col centrosinistra non va oltre il 26,4%. Nettamente dietro la grillina Tizi col 6,9% dei consensi e l'ex ministro Katia Belillo che ottiene appena l'1,8%.