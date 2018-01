Il piano di Berlusconi: "Così creiamo posti di lavoro stabili"

Tasse e lavoro. Sono queste le priorità del centrodestra in caso di vittoria alle elezioni. Lo ha ribadito Silvio Berlusconi ufficializzando con un video su Facebook l'accordo con Noi con l'Italia - Udc, la cosiddetta quarta gamba di Raffaele Fitto e Lorenzo Cesa.

"Uniti si vince e la nostra sarà un'autentica rivoluzione liberale, positiva e costruttiva, basata sull'ambizione di far ripartire l'italia", dice il Cavaliere, " L'assoluta priorità sarà la riforma fiscale che attraverso la flat tax ridurrà le imposte, sulle donazioni, sulla prima casa, sulle successioni; semplificherà il sistema tributario, ridurrà in maniera molto, molto consistente l'evasione e l'elusione fiscale ".