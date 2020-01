Piazzapulita all'attacco: "Ecco l'audio che imbarazza la Lega a Ferrara"

"Ferrara, l'audio che può mettere in serio imbarazzo la Lega" , titola così il video postato sui propri canali social da Pizzapulita, la trasmissione di approfondimento politico condotta da Corrado Formigli nella prima serata del giovedì di La7. Sulla pagina facebook del format dell'emittente di proprietà di Urbano Cairo, ecco un'anteprima nel quale si sente un estratto della conversazione tra Stefano Solaroli – vicecapogruppo in consiglio comunale per il Carroccio – e la collega Anna Ferraresi.

La Ferraresi, come riportato dall'agenzia stampa Adnkronos, sarebbe considerata una "piantagrane" per le sue continue denunce sul degrado in città e per questo invitata ad accettare l’assunzione a tempo determinato in Comune. Al centro dell’inchiesta di Alessio Lasta per Piazzapulita vi è appunto il contratto a tempo indeterminato da dipendente comunale in cambio delle dimissioni dalla carica di consigliere.

Nella didascalia del video-post si legge: "La donna avrebbe dovuto fare la hostess presso il nuovo servizio turistico realizzato in città con trenini e autobus, che però è gestito da una società privata. Nell'audio si sente Solaroli dire: 'A me sei venuta in mente te prima di tutto perché sei una rompic…, così ti cavo dai cogi… e non ti vedo più. Tu sai che è incompatibile con il ruolo da consigliere. Nicola (Lodi, vicesindaco leghista di Ferrara, ndr) è d'accordo, ne ho parlato con Alan (Fabbri, sindaco leghista di Ferrara, ndr) e mi ha detto: se a lei va bene a me va bene'" .