Pisapia: "Incubo il listone unico con Pd e Alfano"

"Come ho anche ribadito ieri in un incontro pubblico: per me, e non solo per me, sarebbe un incubo ed è folle solo pensarlo". Lo scrive su Twitter l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, rispondendo ad una domanda che gli aveva posto Antonio Polito: "Lei entrerebbe in un listone unico con il Pd e Alfano?". Di fatto l'ex sindaco di Milano stava lavorando da tempo ad una lista per formare una sorta di "Campo progressista", ovvero una corrente esterna al Pd, a sinistra dei dem. Ma solo durante l'appuntamento del congresso di Rimini, il prossimo 17-19 febbraio si deciderà la posizione da assumere rispetto al Partito democratico. Nel nuovo movimento di Pisapia ci sono due anime. La prima guidata da Arturo Scotto spinge per un dialogo con i democratici, mentre la seconda guidata da Nicola Fratoianni è invece chiusa verso i dem. Intanto Pisapia prosegue nel suo percorso e così sta provando a portare nel suo "campo" i sindaci di Cagliari e Genova come Zedda e Doria e anche l'atuale presidente della Camera, Laura Boldrini. E alle parole di Pisapia ha risposto anche Angelino Alfano: "No: zero assoluto. Io non soffro di

incubi. Se ne ho avuto qualcuno, è stato migliore o peggiore ma non uguale a questo".