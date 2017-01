Pizzarotti: "Mi ricandido a sindaco di Parma"

"Ho deciso di ricandidarmi, per non lasciare un buon lavoro a metà, e per rimettermi a disposizione della nostra comunità". Federico Pizzarotti, che a ottobre ha lasciato il Movimento Cinque Stelle che lo aveva candidato cinque anni fa, ha deciso di correre di nuovo per la poltrona di sindaco di Parma.

"Ora, nello stesso giorno i 5 anni fa, ci rimettiamo in cammino", ha scritto su Facebook, confermando che per l'annuncio è stata scelta una data non a caso simbolica come "segno di rilancio e rigenerazione", come dicono dal suo staff. Per i dettagli però bisognerà attendere lunedì pomeriggio: Pizzarotti ha infatti convocato per le 17,30 una conferenza stampa ufficiale al workhouse Pasubio, una ex fabbrica ristrutturata della città, luogo altrettanto simbolico di rinascita.