Pochi no e lettone senza limiti. I dieci errori più comuni commessi (anche) dalle mamme perfette

Belen pubblica un video su Istagram mentre gioca con il figlioletto Santiago a tavola e gli leva un po' di crema dal volto con la lingua. «Oddio, quanta perversione in quel gesto» esplodono, bacchettoni, i social network. «Quel bambino avrà il complesso di Edipo», «crescerà gay». Commenti al vento, disciplina in cui la rete si va via via specializzando. «Quello di Belen è solo affetto materno» tenta di scagiornarla qualche tweet. «Ma che ne sa una come lei di come si cresce un figlio?» commentano le irreprensibili mamme alla Rottermaier.

In realtà, chi più chi meno, tutti i genitori commettono errori con i propri figli. Anche solo per troppo affetto. Abbiamo individuato gli errori più comuni assieme a Monica de' Angelis, pediatra di famiglia responsabile scientifico del dipartimento formazione Simpef, il sindacato dei pediatri.

TROPPE COCCOLE

Senza scomodare Edipo, l'eccesso di baci può essere soffocante. Lo sarebbe per tutti. Un'altra cosa è invece l'educazione tattile, molto consigliati i massaggi infantili.

DIRE TROPPI SÌ

L'errore più grave è darle tutte vinte ai figli. I bambini che non ricevono no sono quelli che non hanno paletti in quello che fanno. Il no è come un cartello «attenti al burrone», che mette in guardia i bimbi anche quando osano.

DOTTORE GOOGLE

Troppo apprensive, le mamme consultano Google come se fosse un medico vero, con un'eccessiva disinvoltura, e diventano ancor più apprensive. «Occhio, sempre meglio farsi supportare dal pediatra».

ALLATTARE A DUE ANNI

È vero che ogni madre sa cosa è bene per il proprio figlio, ma gli psicologi mettono in guardia: «Tante volte le mamme fanno fatica a far staccare il bambino da sé e non va bene».

IMBOCCARE A TAVOLA

Sbagliatissimo imboccare i figli a tavola. Molte mamme credono di coccolarli, ma impediscono un rapporto personale col cibo. Piuttosto è bene lasciar fare quando sono i bimbi a imboccare la mamma: è il loro modo per donare.

CIUCCIO NO LIMITS

Sacrosanto nei primi mesi di vita come «consolazione», il ciuccio, dopo il primo anno, andrebbe utilizzato solo nel momento della nanna.

ACCESSO AL LETTONE

I pediatri sono tutti d'accordo: sì ai bimbi nel lettone di mamme e papà ma solo per le coccole della domenica mattina o per qualche occasione speciale. Non come abitudine.

TROPPI VEZZEGGIATIVI

«Patatino mio, hai la bua? Ecco la pappolona». Tutto ha un limite, soprattutto dopo l'anno di età. Piano con le parole storpiate, i bambini non sono stupidi e non vanno trattati come tali anche se tante volte è solo una forma di coccola.

STIMOLI ECCESSIVI

Pallavolo, musica, inglese. Piano con gli impegni. I bambini hanno bisogno di annoiarsi e rilassarsi. È così che stimolano la fantasia e hanno il tempo di inventare nuovi giochi

FOTO SU FACEBOOK

Per le mamme le foto dei bebè sui social network sono motivo di vanto. Ma non esageriamo, la vita dei bambini non va scandita come un evento mediatico.