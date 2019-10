Polemica sui tortellini, Mario Giordano li prepara in studio a "Fuori dal Coro"

Alla fine, la polemica sui tortellini di pollo a Bologna, in occasione della festa del patrono del capoluogo emiliano, San Petronio, è arrivata anche in televisione, su Rete quattro, nel programma "Fuori dal Coro", la striscia quotidiana di informazione e attualità di Mario Giordano, in onda su Rete 4. E proprio ieri sera, come riportato da Tgcom24, anche nello studio del programma di approfondimento Mediaset, si è parlato dell'idea di sostiture la carne di maiale per il ripieno dei tortellini con della carne di pollo, in modo tale da essere fruibile anche per i cittadini bolognesi musulmani, che non possono mangiare il suino. Così Giordano si è cimentato nella realizzazione della celebre ricetta emiliana, in studio.

Il direttore Mario Giordano alle prese con la chiusura di un tortellino!

Voi che idea vi siete fatti della questione dei tortellini?

