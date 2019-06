Ponte Morandi, Toninelli assente alla demolizione

Il ponte Morandi di Genova non c'è più. Oggi alle 9:37 gli ingegneri hanno fatto crollare gli ultimi piloni (10 e 11) che ancora reggevano, dopo il crollo dello scorso 14 agosto. Erano presenti tutti i rappresentanti istituzionali tranne Danilo Toninelli.

In prima fila i due vicepremier del governo Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il sindaco di Genova Marco Bucci e il governatore della Liguria Giovanni Toti che hanno assistito di persona alla demolizione del ponte, avvenuta con qualche minuti di ritardo, scrive Libero, per via di un residente che non voleva abbandonare la sua casa. Unico illustre assente è stato il ministro dei Trasporti, il grillino che aveva gestito l'emergenza e che, fin da subito ha chiesto e, infine, ottenuto la revoca della concessione autostradale ad Atlantia, la società di proprietà della famiglia Benetton che gestiva quel tratto autostradale. Toninelli, titolare di un ministero che da tempo è nel mirino della Lega la quale, forte del successo alle Europee, punto a gestire un dicastero così importante, anche e soprattutto in vista della realizzazione della Tav. Ecco perché Toninelli, complici anche le sue molteplici gaffes, non era il benvenuto oggi.