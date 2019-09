Pontida, tutto pronto per la festa della Lega: "Edizione da record"

"Quella di quest'anno sarà la Pontida dei record, con un’affluenza mai vista". Roberto Belotti, deputato bergamasco della Lega, fatica a contenere l'entusiasmo parlando della 33ª edizione della Festa della Lega, in programma a Pontida domenica 15 settembre. Un appuntamento storico per il partito leghista, che arriva a poche settimane di distanza dalla caduta del governo giallo-verde e dal ribaltone che ha riportato il Carroccio all'opposizione. C'è stato quello che Belotti, ad Adnkronos, ha chiamato un "terremoto politico". In un momento nel quale la Lega è "stabile sopra il 30%".

Sul "pratone", come sempre, ci sarà un sacco di gente. Quest'anno ancora più del solito, con il "popolo leghista" pronto più che mai a "dimostrare la sua vicinanza al suo leader". Cioè Matteo Salvini, punto di riferimento degli elettori leghisti di tutta Italia, non solo del Nord. Dal settentrione arriverà la maggior parte dei 280 pullman organizzati finora da via Bellerio per portare a Pontida il popolo leghista, ma sono attese migliaia di persone anche dal Sud, nuovo - e inaspettato - bacino di voti per un partito sempre meno a trazione nordista. L'anno scorso, sul pratone del piccolo comune del Bergamasco c'erano 60 mila persone. Domenica se ne attendono molte di più. Nel 2018, i pullman parcheggiati nei piazzali a ridosso della festa erano 105. Quest'anno potrebbero essere il triplo.

Da allora, è successo di tutto. Salvini, puntando tutto su sicurezza e lotta all'immigrazione clandestina, è cresciuto nei sondaggi, ha trionfato ad Amministrative ed Europee e deciso di staccare la spina al governo per andare al voto. Non facendo i conti con gli ex alleati del Movimento 5 Stelle, che hanno spedito il "Capitano" all'opposizione. Ma gli elettori leghisti non mollano. Saranno tutti a Pontida per urlare "la forza di essere liberi", lo slogan dell'edizione di quest'anno che ha preso il posto del "buonsenso al governo" dell'anno scorso. Slogan stampato su un fondale del palco di 18 metri per 10, e copertura alta 25.