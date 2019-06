Prato, due consiglieri cinesi eletti con il Pd: non era mai accaduto prima

Si chiamano Teresa Lin e Marco Wong, sono due cinesi (come è facilmente intuibile dal cognome) e sono i primi due consiglieri cinesi (appunto) eletti al Comune di Prato nelle fila del centrosinistra. Lei neolaureata in economia negli Stati Uniti, lui imprenditore del posto: è stata la scommessa – rivelatasi vincente – del neo sindaco del Pd Matteo Biffoni, rieletto al ballottaggio con il 56,12% delle indicazioni di voto.

Teresa Lin ha 24 anni, è nata a Firenze ed è figlia di un impresario del pronto-moda cinese-pratese; invece, Wong, che è nato a Bologna 56 anni fa, si era già candidato con insucesso a Roma a sostegno di Bobo Giachetti nelal corsa al Campidoglio del 2016, ha un passato in Tim e Huawei, è imprenditore e consigliere del cda di Extrabanca, una banca ad hoc per le comunità straniere. E la comunità cinese di Prato, come noto, è nutritissima, con circa 30mila originari della Cina, non tutti regolari.