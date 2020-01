Prescrizione, Bonafede: "Italia Viva si è isolata. La maggioranza va avanti"

" Prendo atto che Italia Viva si è isolata dalla maggioranza votando insieme a Forza Italia e alle opposizioni ". Lo sottolinea il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a Circo Massimo su Radio Capital, rispondendo alle critiche di Matteo Renzi alla riforma sulla prescrizione. L’ex premier l’aveva definita “ un obbrobrio ” e aveva accusato il Partito democratico di “ inseguire il populismo dei grillini ”.

Ieri in commissione Giustizia a Montecitorio, Pd e Movimento 5 Stelle hanno votato per la cancellazione della proposta di legge Costa (Fi) che vuole togliere lo stop della prescrizione dopo le condanne di primo grado, mentre Italia Viva e Forza Italia hanno espresso il loro dissenso. La maggioranza ha vinto per un solo voto di differenza, 23 a 22 e ora il testo andrà in Aula il 27 gennaio. Il Guardasigilli ricorda quindi che “ la proposta che voleva abolire la prescrizione non è passata, abbiamo bloccato Fi e il centro destra. Il mio lavoro è dare ai cittadini una riforma che permetta ai cittadini di avere un processo penale con tempi ragionevoli ".

Sulla giustizia, è scontro anche sul "lodo Conte", cioè l’accordo raggiunto a Palazzo Chigi che prevede la sospensione della prescrizione temporanea solo per chi viene assolto in primo grado. A questo proposito Bonafede ricorda che la scorsa settimana si è svolto un vertice sulla vicenda e si è arrivati a una proposta di mediazione. Quest'ultima prevede la distinzione tra condannati e assolti in primo grado: in caso di condanna si interrompe la prescrizione, se invece l'imputato viene assolto scatta una sospensione lunga. Il Guardasigilli dice che sta lavorando su questa proposta per poi presentarla all’esecutivo. “ Tutte le forze di maggioranza si sono sbloccate a seguito di questa proposta e abbiamo deciso di andare avanti. E ieri Italia Viva - prosegue - si è isolata rispetto a questo sblocco ". Bonafede precisa che il governo va avanti e il Pd è compatto.