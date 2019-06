Vertice tra Salvini e Di Maio: "Priorità è abbassare le tasse"

"Domani nessun vertice con Di Maio e Conte", ha assicurato Matteo Salvini. Ma nel primo pomeriggio di oggi ai giornalisti appostati davanti la sua casa nel cuore di Roma aveva assicurato di essere diretto al Viminale. Invece il ministro dell'Interno è stato accompagnato dalla scorta a Palazzo Chigi, dove ad attenderlo c'era Luigi Di Maio, non ancora partito per il suo tour elettorale a Campobasso.

I due vicepremier si incontrano da soli dopo settimane di tensione, culminate con l'ultimatum di Giuseppe Conte che ha minacciato di dimettersi. Si erano visti - accompagnati dalle rispettive fidanzate - solo lo scorso sabato primo giugno, al ricevimento al Quirinale per la Festa della Repubblica. È il primo colloquio faccia a faccia dopo le elezioni Europee che hanno decretato un exploit della Lega. Non c'era il premier, ancora in Vietnam per una visita istituzionale.

"È stato un incontro utile, positivo e cordiale", dicono all'agenzia Adkronos fonti governative leghiste e grilline. I due hanno lasciato palazzo Chigi poco dopo le 16,30. Entrambi sono attesi per iniziative elettorali in Comuni in cui domenica si vota per il ballottaggio.

"Il governo deve andare avanti", assicurano i due che si sono visti per fare il punto sulle priorità della cosiddetta "fase due" anche alla luce della lettera Ue. Con l'Europa l'Italia vuol instaurare un dialogo costruttivo che rimetta al centro, "dopo anni di governi passivi, gli italiani". E tra gli obiettivi da realizzare in fretta c'è l'abbassamento delle tasse, diventato ormai "prioritario per il rilancio del Paese". "Servono misure straordinarie e nessun aumento delle tasse per lo sviluppo dell'economia", dicono Salvini e Di Maio, "I maggiori incassi dell'Irpef e dell'Iva quasi dell'8 per cento e la diminuzione della disoccupazione rispetto al 2018 nei primi quattro mesi di quest'anno ci dicono che siamo sulla buona strada".