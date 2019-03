Prodi fa il paladino dell'Europa: "Esporre la bandiera dell'Ue"

Il suo appello Romano Prodi lo lancia oggi dalle pagine de L'Espresso. Ed è un invito a favore dell'Europa, a poche settimane dalle elezioni che potrebbero consacrare il boom dei partiti sovranisti e di chi chiede una riforma (radicale) dell'Ue. " Serve un nuovo Risorgimento - dice l'ex premier - La bandiera dell’Europa, da affiancare a quella italiana. Nel mondo che non era ancora globale per difenderci bastava la bandiera italiana, ora ne servono due, c’è bisogno dell’Europa ". E per questo chiede a tutti gli italiani di appendere nelle case italiane la bandiera dell'Ue. La data indicata da Prodi è quella del 21 marzo, ovvero quando inizia la primavera.

Se qualcuno volesse fare facili ironie, si potrebbe ricordare a Prodi che ormai non ci son più le mezze stagioni. E secondo i sondaggi, le prossime elezioni europee di maggio potrebbero essere tutto tranne che la primavera dell'Europa.