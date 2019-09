Prodi silura Italia Viva: "Sembra nome yogurt. Renzi ha la scadenza"

Matteo Renzi ha le ore contate perché " il partito personale funziona una sola volta ". A dirlo è Romano Prodi in un'intervista a Repubblica. Il professore spiega che la decisione dell'ex premier era prevedibile, i tempi, però, lasciano a desiderare. " Non si può operare per costruire un governo e immediatamente mettere un’ipoteca sullo stesso governo ", attacca. E anche sul nome del partito Prodi sembra avere qualche riserva, infatti un suo amico - spiega - lo propose per uno yogurt " forse per via dei fermenti vivi ". Ma lo yogurt, si sa, " ha una scadenza ravvicinata ".

Il professore ha le idee chiare e spiega che il problema per il nuovo partito sarà proprio il suo personalismo: " Si fa strada in tutti i partiti ed è una tendenza mondiale. Pensiamo a Trump e Bolsonaro. Il primo esempio, in qualche modo, è stato Berlusconi. Oggi però i personalismi sono ancora più esasperati fino a rischiare il ridicolo ". Secondo lui, infatti, questa strategia funziona una volta sola. E proprio su questo aspetto non poteva mancare anche una frecciatina a Salvini: " Vale anche per lui ".