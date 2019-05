Prof suicida a scuola, choc dei ragazzi

Da un po' colleghi e alunni lo stavano cercando, era mancato alle lezioni. Poi la terribile scoperta proprio da parte di alcuni ragazzini della scuola media. L'insegnante, un uomo di 57 anni, si era impiccato nella palestra dell'istituto in cui lavorava.

È successo nella mattinata di ieri nella scuola media «Giovanni Pascoli» di Brescia. Quando i ragazzi hanno trovato il professore, era ormai troppo tardi. Insieme agli altri insegnanti hanno subito chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118. Però questi ultimi non hanno potuto fare nulla per salvare l'uomo. Hanno invece dovuto portare i ragazzi lontano dalla scena che faticheranno a dimenticare. Poi hanno soccorso tre studentesse di 11 anni che per il forte choc di aver visto il corpo si sono sentite male. Una è stata curata sul posto, mentre le altre due sono state ricoverate in codice verde agli Spedali Civili.

Non è noto il motivo per cui il 57enne, che nell'istituto insegnava musica, si sia tolto la vita. Non avrebbe lasciato alcun messaggio per spiegare il proprio gesto. Gli alunni di prima media che hanno dato l'allarme, intorno alle 13, erano entrati in palestra poco prima per cominciare l'ora di ginnastica. Il professore, riferiscono alcuni testimoni, era molto stimato dai colleghi e dagli studenti della scuola. Da molti anni insegnava alla scuola media Pascoli ed era diventato un punto di riferimento sopratutto per i più giovani ai quali - raccontano gli ex studenti - «sapeva trasmettere l'amore per la musica e la passione per l'insegnamento».

I dirigenti della scuola di sono chiusi nel silenzio e non sono state date altre notizie. Per i ragazzi, è stato solo spiegato, inizierà un percorso di affiancamento con alcuni psicologi per aiutarli a superare il forte impatto emotivo che la vicenda ha avuto su di loro. Molti ieri sono andati via dalla scuola con le lacrime agli occhi. È stato impossibile comunque non far trapelare la notizia, che è stata tra l'altro comunicata ai genitori degli studenti coinvolti e di tutti quelli che avevano avuto come insegnante il 57enne. Chi lo conosceva bene, a cominciare dagli stessi colleghi, aveva notato che nelle ultime settimane il professore di musica appariva particolarmente affaticato. Lo stesso dettaglio lo hanno riferito i suoi studenti. Nessuno però ha potuto dare una spiegazione al gesto estremo.