La profezia di Mastella: "Al voto a breve. Di Maio? Tornerà con Salvini"

Il governo giallorosso non ha futuro. Colpa (o merito?) di Luigi Di Maio, che "vuole rompere" con il Pd "per poi fare un accordo con Matteo Salvini". C'è della fantapolitica - ma fino a un certo punto - nell'ultimo post pubblicato su Facebook da Clemente Mastella.

L'ex ministro della Giustizia del governo Prodi II, oggi sindaco di Benevento, si è avventurato in alcune previsioni sul futuro del governo Conte e dello scenario politico italiano facendo leva sul suo innegabile fiuto giornalistico, lui che ha lavorato per molti anni in Rai prima di scendere in campo con la Dc. " Ritengo - scrive Mastella - che ormai le elezioni politiche anticipate siano prossime ed è probabile che si svolgano contestualmente alle regionali". Ma chi si assumerà la responsabilità di far crollare il castello giallorosso? Niente meno che Luigi Di Maio, che secondo l'ex Guardasigilli "Di Maio vuole rompere per poi fare un accordo con Salvini". Continuando a governare con la sinistra, infatti, "Di Maio come leader è ormai finito" e un ritorno all'ovile con la Lega, per Mastella, "è la sua unica possibilità di sopravvivenza". Decisione che però finirebbe per "spaccare il Movimento 5 Stelle ".

Mastella: "L'alleanza M5s-sinistra non regge più"

E il premier Conte? "Farà anche lui una lista", spiega il primo cittadino di Benevento, mentre "r esta da capire cosa farà Salvini: resterà fedele all'alleanza di centrodestra o farà come alle scorse elezioni politiche? Di certo - osserva l'esponente di Forza Italia- lo inseguirà", prima di sottolineare come sia "ormai lampante che sono troppe le contraddizioni esistenti in questo governo ". Quella tra Pd e M5s, insieme a Italia Viva e Leu, è una " alleanza non è più in grado di reggere ". Dunque le elezioni sono inevitabili, oltre che " utili anche a Di Battista che, stanco di girare inutilmente il mondo, punta ad avere un seggio parlamentare. A questo punto, quindi, la via pare ormai segnata ", conclude Mastella. Proprio Di Battista, in queste ore, è tornato in campo con un "penultimatum" a Pd e Matteo Renzi, accusati di voler bloccare la riforma della prescrizione che sta facendo traballare il governo.

