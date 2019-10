La profezia di Tremonti: "Il peggio deve ancora arrivare"

"Il peggio deve ancora venire..." . Ecco la (nera) profezia di Giulio Tremonti. L'economista, nella serata di ieri, è stato tra i protagonisti della puntata di DiMartedì, condotta da Giovanni Floris nel prime time di La7.

Il giornalista-conduttore gli ha chiesto lumi sulla Legge di Bilancio giallorossa e sulla congiuntura economica e l'ex titolare del Mef (nei governi di Silvio Berlusconi) ha parole non certo tenere e ottimiste.

L'accademico, infatti, bolla così la Finanziaria di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico: "È solo un caos di provvedimenti che in teoria va a vantaggio di tutti, e in pratica va a danno di tutti" .