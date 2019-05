Il progetto di Berlusconi: "Ora lavoro per fondare il centrodestra europeo"

Silvio Berlusconi (ri)lancia la sfida. All'Europa e agli alleati del centrodestra, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Nelle stesse ore in cui il leader di Fratelli d'Italia chiude la porta, per il presente e per il futuro, ad ogni alleanza con Forza Italia, strizzando invece l'occhio alla Lega, il Cavaliere parla così: "A differenza degli altri che si sono candidati come Matteo Salvini o Giorgia Meloni, sono l'unico leader italiano che andrà sul serio a Bruxelles. Sarò probabilmente il più conosciuto e titolato dei membri del prossimo Europarlamento" .

Intervistato da Libero, il presidente degli "azzurri", presenta il suo ambizioso progetto per gli equilibri politici dell'Ue: "Mi sono assegnato una missione importante e delicata: creare un centrodestra anche in Europa, promuovendo tra il nostro Ppe, che è il partito di maggioranza relativa nel Parlamento Europeo e che sinora ha realizzato la maggioranza in alleanza con la sinistra socialista, una nuova, diversa, continuativa alleanza con i movimenti liberali, con i conservatori e con la destra democratica. Ci sono riuscito già una volta in occasione dell'elezione del nostro Tajani alla presidenza del Parlamento europeo" .

Ecco, proprio in vista delle Europee del 26 maggio prossimo, Berlusconi critica il modus operandi dei gialloverdi: "Già Cinquestelle e Lega sono agli insulti e alle provocazioni, i due vicepremier non si rispondono al telefono. Questo voto acuirà inevitabilmente le tensioni interne a questa innaturale maggioranza non votata dagli italiani e provocherà la fine di questo esecutivo che verrà sostituito, anche attraverso nuove elezioni, da un nuovo governo di centrodestra" .

Tant'è che il Cav etichetta come "né credibile, né vincente" un aventuale asse di governo tra il Carroccio e Fdi, senza la compagine forzista: "Un'alleanza tra Lega e Fratelli d'Italia senza Forza Italia? Non esiste alcuna alternativa che sia credibile e vincente rispetto al centrodestra unito. L'unico voto utile per l'Italia è votare Berlusconi per dare più forza al nostro Paese in Europa" .

Appuntamento dunque a domenica, quando il risultato delle consultazioni che andranno a ridisegnare l'Europarlamento cambieranno i rapporti di forza all'interno della maggioranza e dello stesso centrodestra.