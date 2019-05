Proiettile in busta per Salvini: "Non ho paura, vado avanti"

Ancora Matteo Salvini nel mirino. In questi mesi il ministro degli Interni ha ricevuto parecchie minacce, ma adesso c'è chi alza il tiro in modo inquietante. Una busta con un proiettile calibro 9 infatti è stata spedita proprio al titolare del viminale. La busta è stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di Roma, nella zona di piazzale Ostiense. Il pacco con il proiettile è stato immediatamente sequestrato dagli artificieri della polizia di Stato.

Il pacco di fatto ha insospettito subito gli investigatori perché sulla busta non era presente l'annullo postale e un mittente. Di fatto nella busta non era presenti, nè all'esterno neè all'interno, messaggi di rivendicazione. Il ministro ha commentato così quanto accaduto: " Non mi fanno paura e non mi fermo. Più che da una politica spesso ipocrita, confido nella solidarietà di milioni di italiani perbene che si esprimeranno con il voto di domenica ". In questi mesi di permanenza al governo, la Lega è stata bersagliata da diverse minacce e da diversi episodi intimidatori. Diverse sedi del carroccio sono state prese d'assalto con molotov e con messaggi minatori. A questo vanno aggiunti tutti i cartelli nelle manifestazioni in cui è stato paragonato il ministro Salvini al Duce in piazzale Loreto. La tensione su questo fronte continua a salire anche tenendo conto dei toni sempre più aspri della campagna elettorale. L'odio anti-Lega dunque adesso alza il tiro e si manifesta anche con una busta con un proiettile. Il ministro comunque tira dritto e non si lascia intimidire da queste minacce: "Io vado avanti", ha affermato. Ora la polizia cerceherà di capire quale possa essere il mittente della busta.