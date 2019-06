La proposta di Di Maio: "Le navi che ci provocano diventino italiane"

Luigi Di Maio sul proprio profilo Facebook interviene per fare chiarezza su due tematiche che negli ultimi giorni stanno attanagliando il governo. Il vicepremier pentastellato ha tuonato: " Ci sono milionari e multinazionali che credono di poter utilizzare le casse dello stato a proprio piacimento e quando provi a togliergli le rendite, iniziano a ricattare. Si sentono forti perché c’è una buona parte della politica e dei partiti che gli hanno fatto e gli fanno da scendiletto ".

Toccata anche la questione del ponte Morandi: " Non appena abbiamo comunicato l’intenzione di revocare la concessione ad Autostrade tutti questi poteri sono sobbalzati dalla sedia. È nato il partito dei Benetton, che sta federando tutti gli amici degli amici che in questi anni hanno avuto trattamenti di privilegio, a scapito degli imprenditori che ogni giorno si spaccano la schiena. Io sono dalla parte del lavoro e delle imprese ed è per questo che mi batto contro coloro che fanno concorrenza ". E il cosiddetto partito dei Benetton ha l'obiettivo di " andare contro il MoVimento 5 Stelle ".

Caso Sea Watch

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico già nella giornata di ieri era intervenuto sulla questione Sea Watch, ma questo pomeriggio ha deciso di tornare a parlarne: " Bisogna andare avanti a mio avviso e individuare una soluzione affinché quelle imbarcazioni che se ne fregano delle nostre leggi non tornino più in mare già alla prima infrazione. Non si deve aspettare oltre. Stiamo studiando una proposta in questo senso: non si può andare avanti sequestrando e poi dissequestrando la stessa imbarcazione, e sta per accadere di nuovo con la Sea Watch 3. Se quella nave torna in mare con un nuovo comandante cosa cambia? ".